Ordulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Sana Oy Verdik Bize Çöp Verdin, Oyumuzu Geri Ver Çöpünü Al"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Çaybaşı Göksun yaylasında atık sorunu yaşanan bölgeyi ziyaret etti. Adıgüzel’e dert yanan bir yurttaş, “Çöpü getirdiler başımıza koydular. Yüzde 90 oy verdiğimiz AK Parti bizim oyumuzu geri versin çöpünü alsın. Biz çöp istemiyoruz. Kokudan duramıyoruz. Bunu AK Parti görmüyor mu? Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, duysun, görsün sesimizi. AK Parti’ye verdik oyu bu zamana kadar. Bize çöp verdi” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Çaybaşı Göksun yaylasında atık sorunu yaşanan bölgeyi ziyaret etti. Adıgüzel'e dert yanan bir yurttaş, "Çöpü getirdiler başımıza koydular. Yüzde 90 oy verdiğimiz AK Parti bizim oyumuzu geri versin çöpünü alsın. Biz çöp istemiyoruz. Kokudan duramıyoruz. Bunu AK Parti görmüyor mu? Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, duysun, görsün sesimizi. AK Parti'ye verdik oyu bu zamana kadar. Bize çöp verdi" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Çaybaşı-İlküvez'de köylülerin 3 yıldır kapatılmasını istediği çöp alanına tekrar gitti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Vahşi Depolama Alanı olarak kullandığı bölge, köylülerin kapatılma mücadelesine sahne olmuştu. Adıgüzel'in verdiği bilgiye göre; Belediye Başkanı Hilmi Güler de köylülere bu alanı 6 ay içerisinde düzene sokacaklarını taahhüt etmişti.

Tekrar alana giden Adıgüzel, ormandaki durumu; "Bu suyun burada canlı yaşamını etkilediği ki her şeyin zehrini alan tonlarca tozu tonlarca zehirli gazı oksijene çeviren bu ağaçlar bununla başa çıkamamış. Bu alanı düzgün yapmadıkları gibi şimdi burayı genişletmek için bu ormanı kırmışlar" sözleriyle anlattı.

Adıgüzel, köyde yaşayan yurttaşları da ziyaret etti. Bir yurttaşla sohbet eden Adıgüzel, köylü kadınların çöp alanından uzaklaştırılması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun dayanak yapıldığını belirtti. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Ben bu mahkeme dosyasını açıp baktım. Sizi neden mahkemeye vermişler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesi Kanunu. Akıl alır gibi değil. Kadını korumak için çıkarılan bir kanunla çöp alanını koruyorlar. Kadına karşı şiddettin önlemesi için verilen uzaklaştırma kararını çöp alanından sizi uzaklaştırmak için kullanıyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Bunu bir hukukçunun, bir hakimin, bir savcının bunu nasıl yapabildiğini anlamıyorum."

Adıgüzel'in dinlediği yurttaş ise şöyle dedi:

"Bu 4 senedir sürüyor. Çöpü getirdiler başımıza koydular. Yüzde 90 oy verdiğimiz AK Parti bizim oyumuzu geri versin çöpünü alsın. Biz çöp istemiyoruz. Kokudan duramıyoruz. Kargalar fındığımızı, mısırımızı, fasulyemizi, patatesimizi her şeyimizi yiyor. Büyükşehir belediye başkanı yanına vardık bize söz verdi; çöpü kaldıracağım dedi, bizi kandırdı, kaldırmadı. 50 metre var tarlam ile arasında. Bunu AK Parti görmüyor mu? Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, duysun, görsün sesimizi. AK Parti'ye verdik oyu bu zamana kadar. Bize çöp verdi."

Adıgüzel, incelemelerinin ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ordu Çaybaşı Göksun yaylasındayız, burası mitolojide birçok efsaneye konu olan inanılmaz bir cennet köşesi idi. Ta ki Ordu Büyükşehir Belediyesi bütün ordunun ve çevrenin çöpünü gelip bu güzelim vahaya döküp burayı talan edene kadar. Hemen şu arkamızda çöp tesisi gözüküyor. 3 yıl önce bölge halkı çok büyük bir direnç gösterdi. Gece gündüz nöbet tuttu, doğaları korumak istediler. Ancak jandarma, büyükşehir belediyesinin kumpasıyla onların üstüne çullandı.

En sonunda çöp alanından vatandaşı uzaklaştırmak için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nu kullanarak çöp alanını kadını koruyor gibi kadınlardan korudular. O köylü kadınları bu çöp alanından uzaklaştırma aldılar ve bu şekilde o zamanki Ordu Valisi Seddar Yavuz maharetiyle yüzlerce köylü mahkemelere ve emniyete dolduruldu. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmuş değil. Vatandaşlar beni çağırdı buraya, ilk başta itirazlarla bir süre arıtma yapılmış daha sonra arıtma pahalı gelmiş, buradaki atık suyunu başka bir yere götürüp de arıtmıyorlar o da masraflı geliyor. Kolayını yapıyorlar, bütün bu Göksu yaylasının derelerine bırakıyorlar. Biraz önce gittik gördük, kokudan geçilmiyor. Bütün dereler simsiyah zehirli suyla, hastane atıklarının, ameliyathane atıklarının, kimyasal sanayi atıklarının doldurulduğu derelerde hayat bitmek üzere, ağaçlar bile kurumuş.

Kimi yerlerde yüzde 98'e varan vatandaş AK Parti'ye oy vermiş. Şimdi vatandaş bana açıkça şunu söylüyor, AK Parti'ye sesleniyor; 'biz size oy verdik siz bize çöp verdiniz, oyumuzu geri verin çöpünüzü alın."