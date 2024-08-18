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Ordulu Yazılım Mühendisi Annesiyle Fındık Hasadında

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Ordulu yazılım mühendisi Yağmur Hüsem, annesiyle birlikte fındık hasadı yapıyor. İstanbul'da çalışan Hüsem, aynı zamanda fındık krema ve ezmesi üretimi de yapıyor.

Ordulu yazılım mühendisi Yağmur Hüsem, Gülyalı ilçesindeki bahçesinde annesiyle fındık hasat ediyor.

Yağmur Hüsem, AA muhabirine, doğup büyüdüğü Ordu'dan lisans eğitimi için İstanbul'a gittiğini söyledi.

Burslu okuduğu vakıf üniversitesinin yazılım mühendisliği bölümünden mezun olduğunu belirten Hüsem, ardından dil eğitimi de aldığı ABD'de yüksek lisansa kabul edildiğini anlattı.

Babasının 2018'de vefat etmesi dolayısıyla yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak ülkeye dönmek durumunda kaldığını ifade eden Hüsem, iş hayatına atıldığını, aynı zamanda da ailesine ait fındık bahçesiyle ilgilendiğini vurguladı.

İstanbul'daki bir yazılım firmasında mühendis olarak çalışmaya devam ettiğini dile getiren 30 yaşındaki Yağmur Hüsem, fındık hasat döneminde de annesine yardım ettiğini söyledi.

Orduluların en önemli geçim kaynağı fındığı çocukluğundan beri ailesiyle topladığını belirten Hüsem, "Hep beraber yardımlaşarak fındık topluyoruz. Bu, benim için çok önemli bir değer ve ondan hiç kopmadım. O yüzden şimdi de büyük bir keyifle fındık işini devam ettiriyorum." dedi.

Hüsem, uzun yıllardır ailesinin fındık tarımından geçimini sağladığına işaret ederek, "Yıllardır dedemin ve sonrasında babamın yaptığı işi şimdi ben devam ettirmeye çalışıyorum. Bir yandan da bu mirasa, topraklara, işe ve kültüre sahip çıkmış oluyorum." diye konuştu.

Fındık krema ve ezmesi üretimi üzerine bir süredir araştırma yaptığını da aktaran Hüsem, ilgili kurumlardan gerekli izinleri alarak kendi ürettiği ve çevresindeki üreticilerden temin ettiği fındıktan anlaştığı bir işletmede hazırlattığı krema ve ezmeyi, yöresel satış noktalarında, anlaştığı marketlerde ve dijital ortamda satışa sunduğunu kaydetti.

Bir çocuk annesi Emine Hüsem ise bahçesindeki fındığın bir bölümünü işçilere toplattıklarını, geri kalan kısmını da kızıyla hasat ettiğini söyledi.

Hüsem, "Yağmur yıllardır gurbette olmasına rağmen baba ocağını bırakmadı. Toprağımıza sahip çıktı. Severek burayla ilgileniyor. Babasından sonra bana büyük bir destek oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Yazılım ordu Tarım Yaşam Güncel Haberler

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