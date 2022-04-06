Ordulu motor ustası lise diploması hayaline 71 yaşında kavuşacak

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da 71 yaşındaki motor ustası Çetin Birsen, hayalindeki lise diploması için Mesleki Eğitim Merkezindeki derslere katılıyor.

Altınordu ilçesindeki Ata Sanayi ve Durugöl Mahallesi'nde iş yeri bulunan Birsen, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan diploma telafi programından yararlanmak için Altınordu Mesleki Eğitim Merkezine başvurdu.

Ustalık belgesi olan motor ustası Birsen, haftanın belirli günlerinde derslere katılarak haziranda hayalini kurduğu diplomaya kavuşmayı hedefliyor.

Dört çocuk babası Birsen, AA muhabirine, çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğinde önce kalfa, ardından usta olduğunu söyledi.

Hayatının belli dönemlerinde muhtarlık görevinde de bulunduğunu belirten Birsen, şu anda 2 iş yerinde işçileriyle araçların motor tamiri ve alt bakımlarını yaptıklarını anlattı.

Birsen, kısıtlı imkanlardan ortaokuldan sonra eğitimine devam edemediğini kaydederek, "Ama bu durum bende hep boşluk ve eziklik olarak kaldı. Bizim gibi ustalık belgesine sahip kişiler için yeni bir çalışma başlatıldığını öğrendik. Devletimiz bu fırsatı bize verince hemen Altınordu Mesleki Eğitim Merkezine müracaatımızı yaptık." dedi.

Şu anda haftanın belirli günleri okula giderek ders gördüğünü, gidemediği zamanlarda ise video konferans yoluyla katılım sağladığını ifade eden Birsen, yakında lise diploması alabileceği için duyduğu heyecanı dile getirdi.

Birsen, sınıftaki bazı öğrencilerin kendisini gördüğünde yaşından dolayı şaşırdığını belirterek, "Ben onlara aslında okumanın yaşı olmadığını gösteriyorum. Herkese okumalarını tavsiye ederim. Bilgili olmak çok güzel bir şey. Eğer imkanınım olursa lise diploması aldıktan sonra meslek yüksekokulu da okumak istiyorum." diye konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezinin, eğitim gören herkese çok fayda sağladığını vurgulayan Birsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizleri eğiten öğretmenlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bana göre buradan çıkan öğrenciler Türkiye'nin yarınıdır. Bizim gibi okulunu yarım bırakmış ama ustalık belgesine sahip olanlar için hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde lise diplomasını alacağız. Bu eksikliği bizler adına gideren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun."

Çetin Birsen, derslerinde başarılı olduğunu, sınavlardan yüksek not aldığını da sözlerine ekledi.

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Öztürk ise 71 yaşındaki Çetin Birsen'in Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu imkandan yararlandığını belirterek, "Kendisi çok düzenli bir öğrencidir. Çetin ağabeyimiz okumaya çok hevesli ve bir an önce lise diplomasını almak istiyor." dedi.

"Çetin Birsen, okulumuzun medarıiftiharı ve örnek bir öğrencisi olmuştur"

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinin 13 alan, 48 dalda 920 öğrenciye eğitim verdiğini ifade ederek, alanda işinin ehli öğrencilerinin, ustalık belgesi ve lise diplomasını alarak mezun olduğunu, aynı zamanda iş yeri açma hakkını elde ettiğini söyledi.

Ortaokul mezunu olup ustalık belgesine sahip 71 yaşındaki Birsen'in lise diploması almak ve hayalini gerçekleştirmek için merkeze kaydolduğunu anlatan Bekyürek, "Derslere düzenli giren, öğrenme heyecanını ve hevesini her daim yaşayan Çetin Birsen, okulumuzun medarıiftiharı ve örnek bir öğrencisi olmuştur." ifadesini kullandı.

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