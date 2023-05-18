Ordulu marangoz ustası, engelli eşi için evlerinin dış cephesine ahşap asansör yaptı Eşini 3 yıldan bu yana sokağa çıkartabilen Durdu Okur'un yaptığı asansör, insanların tuhaf karşılamasına rağmen 3 yıldır sorunsuz çalışıyor Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Durdu Okur, hastalıkları...

Ordulu marangoz ustası, engelli eşi için evlerinin dış cephesine ahşap asansör yaptı

Eşini 3 yıldan bu yana sokağa çıkartabilen Durdu Okur'un yaptığı asansör, insanların tuhaf karşılamasına rağmen 3 yıldır sorunsuz çalışıyor

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Durdu Okur, hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve evden çıkamayan 47 yıllık eşi için, emekli olduğu marangozluk mesleğini konuşturdu. Sokağa çıkamayan eşine ahşaptan asansör yapan Okur, bu sayede eşini birinci kattaki evlerinden sokağa çıkartabiliyor.

Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Durdu Okur ile 69 yaşındaki Meryem Okur, 47 yıl önce birbirlerini severek evlendi. Şeker hastası olan Meryem Okur'un bir süre sonrasında hastalığı ilerledi ve son zamanlarda Alzheimer ile de mücadele etmeye başladı.

İki dizinde protez olan ve şeker hastalığına bağlı ayak topuğunda yaralar bulunan Meryem Okur, artık dışarıya çıkamayacak duruma gelince eşi mesleğini konuşturdu. Çevredekilerin olmaz demelerine inat çok sevdiği eşi için ahşaptan asansör yapan Durdu Okur, bu sayede yaklaşık 3 yıldır eşini sokağa çıkartabiliyor. Durdu Okur, evin dış cephesine yaptığı ahşap asansörün metale göre hem daha sağlam, hem de maliyetinin düşük olduğunu belirtiyor.

"Temiz havalarda dışarıya çıkartabilmek için böyle bir şey yaptım"

Durdu Okur, "Kendi mesleğim de marangozluk olduğu için kafamda tasarladım ve projemi bitirdim. Çok şükür Allah'a eşim dışarı çıkabiliyor, eş ve dosta ziyarete gidebiliyoruz. İyi havalarda dışarıda hava alması için böyle bir şey yaptım" dedi.

"Hedefime ulaştım, eşim de durumdan memnun"

Asansörü kafasında tasarladığında metal yaptırmak istediğini ancak maliyetli olduğu için, komşularının da 'olmaz' demelerine aldırış etmeden asansörü yapan Okur, "Bunun çalışmayacağını söylediler ama hedefime ulaştım. Çok da güzel oldu, metal asansörlerden de daha iyi. Eşim de bu durumdan çok memnun, yaklaşık 3 yıldan bu yana kullanıyoruz. Görenler metal sanıyor, çünkü öyle bir hava verdim. Akasya ağacından yaptım ve çok da sağlam oldu" diye konuştu.

"Çok şükür kimseye muhtaç değiliz"

"Biz severek evlendik, şimdiki yaşantımız da o şekilde devam ediyor. Kendisini bebek gibi bakmaya çalışıyorum, Allah'a şükürler olsun ki kimseye de muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz görmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Evlenirken iyi günde, kötü günde diye söz vermiştik, eşim sözünü tuttu"

Meryem Okur ise eşinden ve yaptığı asansörden çok memnun olduğunu ifade etti. Meryem Okur, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Eşim asansör ile beni dışarıya çıkartıyor ve çay içiyoruz, geziyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz, komşularımıza gidiyoruz. Çok severek evlendik, birbirimize 'iyi günde, kötü günde yardımcı olacağız' diye söz verdik. Kendisi benim için asansör yaptı. Kendisinden Allah razı olsun."