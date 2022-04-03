Ordulu iş insanı Erdim 50 öğrenciye bisiklet hediye etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iş insanı Cihat Erdim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek belirlenen ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Erdim, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu ve Ortaokulu ile Tekkiraz İlkokulu'ndaki öğrencilere verilmek üzere bisikletleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Tokgöz, hayırsever iş insanı Cihat Erdim'e teşekkür ederek, "İlçemizde 50 öğrencimize bisiklet hediye ediyor. Çocuklarımızın sevinmesine vesile olacak, çocukluklarını yaşamalarına vesile olacak bir hayırdır bu. Hayırseverlerimizin böyle artmasını diliyorum." dedi.

Erdim ise çocuklara bisiklet hediye ederek onları sevindirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Çocuklar çocukluğunu yaşasın diye bir şeyler yapmaya karar verdik. Devamında çocuklara yardımlarımız olacak." diye konuştu.