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Ordu'ya Uygunsuz Şartlarda Gönderilen 300 Kilo Ete El Konuldu

Ordu'ya Uygunsuz Şartlarda Gönderilen 300 Kilo Ete El Konuldu
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Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle gönderilen 300 kilo et, soğuk zincir kurallarına uygun olmayan koşullarda bulunduğu için zabıta ekiplerince confiscated. Etler imha edilirken, sipariş veren işletmeye de ceza kesildi.

Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle uygun olmayan koşullarda gönderilen 300 kilo ete el konuldu.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ordu'ya otobüsle 300 kilo et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Altınordu Otobüs Terminaline gelen ekipler, otobüste soğuk zincir kurallarına uygun olmayan koşullarda paketlenmiş 11 poşetteki ete el koydu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince etler imha edildi, sipariş veren işletmeye de ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

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