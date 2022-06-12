Ordu'ya şehit ateşi düştü - Haberler

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir'in (34) acı haberi, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.