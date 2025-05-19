Ordu'ya 13 Kızıl Geyik Salınıyor

Ordu'ya 13 Kızıl Geyik Salınıyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Samsun Vezirköprü Kunduz Üretim İstasyonu'ndan Ordu'nun Mesudiye ilçesine toplam 13 kızıl geyiğin salınacağı müjdesini verdi. İlk etapta 4 geyiğin doğaya bırakıldığı, geri kalan 9 geyiğin ise 2025 yılında salınacağı belirtildi.

Ordu'nun yaban hayatına toplam 13 kızıl geyik salınacak

DKMP Genel Müdürü Çokçetin: "Samsun Vezirköprü Kunduz Üretim İstasyonu'ndan Ordu Mesudiye Arpaalan Yerleştirme Sahası'na 13 kızıl geyiğin nakil planı sürüyor"

ORDU - Samsun'daki Kunduz Üretim İstasyonu'ndan getirilen 4 kızıl geyik, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, 9 kızıl geyiğin daha doğaya salınacağını duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Samsun'daki Kunduz Üretim İstasyonu'ndan toplamda 13 kızıl geyik, Ordu'da doğaya salınacak. İlk etapta 4 kızıl geyik, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla geçen günlerde doğaya bırakıldı. Geriye kalan 9 kızıl geyik ise ilerleyen günlerde doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Samsun Vezirköprü Kunduz Üretim İstasyonu'ndan Ordu Mesudiye Arpaalan Yerleştirme Sahası'na 13 kızıl geyiğin nakil planı sürüyor. İlk aşamada 3 dişi ve 1 erkek geyiği başarıyla yerleştirdik. Hedeflerimiz; Arpaalan'ın biyoçeşitliliğini artırmak, kızıl geyik popülasyonunu sürdürülebilir kılmak, eğitim ve izleme faaliyetlerine katkı sağlamak" ifadelerine yer verdi.

Genel Müdür Çokçetin ayrıca, kalan 9 kızıl geyiği 2025 yılı ağustos ayı içerisinde Arpaalan'a yerleştirecek ve adaptasyon çalışmalarına devam edeceklerini de kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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