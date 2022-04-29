Ordu ve Trabzon'da bayram öncesi trafik denetimi

TRABZON (AA) - Ordu ve Trabzon'da, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerince yapılan uygulamaya katıldı.

Kentin Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki uygulama noktasına gelen Sonel, durdurulan araçlardaki vatandaşlara İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlattı.

Sürücüler ile yolcuların Ramazan Bayramını kutlayan Sonel, çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye etti. Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı denetimlerde dron da kullanıldı.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer de katıldı.

Vali Sonel, burada gazetecilere, bayram dolayısıyla tatilcilerin yola çıkmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah rızası için emniyet kemerimizi takalım, hıza dikkat edelim, uykusuz direksiyon başına geçmeyelim, telefonla araç kullanırken konuşmayalım. Ama az önce uygulamada gördüğünüz gibi arkadaşlarımız hem denetleme yapıyorlar hem de vatandaşlarımıza, yolcularımıza çikolata ikram ediyorlar. 'Bayramınız kemerli olsun' diyoruz. Kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruz."

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde trafik uygulama noktasında yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Denetimlerde, sürücülere kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyası broşürü dağıtan Ustaoğlu, sürücüler ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi.