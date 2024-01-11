Ordu ve Tokat'ta Yaban Keçisi Popülasyonunda Artış Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan envanter çalışmasında, Ordu ve Tokat'ta, nesli tehlike altındaki yaban keçisi popülasyonunda artış tespit edildi.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Tokat'ta yaban hayvanları envanter çalışması yürütüldü.

Bu çerçevede, bu illere bağlı ilçelerde yaban keçisi gözlemi gerçekleştirildi.

Nesilleri tehdit ve tehlike altında bulunan türler ile bunların popülasyonunun tespiti ve kaçak avcılığın boyutlarının öğrenilmesi amacıyla yapılan çalışmada, yaban keçilerinin diğer illerden geçiş şeklinde değil, bölgede yerleşik olarak varlığını sürdürdüğü belirlendi.

İki ilde yaban keçisi popülasyonun artış gösterdiği de tespit edildi.