Ordu ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı
Ordu merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2'si kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, Ordu ve Samsun'daki adreslerde eş zamanlı baskınlar yaptı.
Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen Ordu ve Samsun'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çeşitli miktarda ve cinste uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda, 2'si kadın 24 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel