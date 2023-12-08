Ordu ve Giresun'da Cami Hırsızı Serbest Bırakıldı

Ordu ve Giresun'da camilerden hırsızlık yapan M.Y. adlı şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin bir camiye girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU ve Giresun'da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.Y.'nin bir camiye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 6 Aralık'ta Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde 2 camiden bağış kutusu kırılarak 500 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) personelin yer aldığı özel ekip kuruldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bağış kutusundaki paraları M.Y.'nin çaldığını belirledi. Takibe alınan M.Y., Giresun'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada M.Y.'nin, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde ve Giresun'un Bulancak ilçesindeki 2 camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen M.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

M.Y.'nin, Turnasuyu Mahallesi'ndeki bir camiye girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Y.'nin geldiği bisikletini sakladığı, dolaptan anahtar alıp caminin kapısını açarak içeri girdiği ve daha sonra hızlı bir şekilde çıkıp uzaklaştığı görüldü.