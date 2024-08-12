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Ordu Valisi Vatandaşlara Pat Pat Kullanımı Konusunda Uyarıda Bulundu

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Ordu Valisi Muammer Erol, pat pat olarak bilinen tarım araçlarının dikkatli kullanılması çağrısında bulundu. Vali Erol, tarım araçlarının şehir içi trafiğine çıkmadan tarım alanlarında kullanılması gerektiğini belirtti.

Ordu Valisi Muammer Erol, vatandaşlara pat pat olarak bilinen tarım araçlarını daha dikkatli kullanmaları çağrısı yaptı.

Vali Erol, Valilik Toplantı Salonu'nda Ağustos Ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Burada konuşan Erol, "Pat pat denilen tarım araçlarını dikkatli, tedbirli, şehir içi trafiğine çıkmadan tarım alanlarında kullanalım." dedi.

Jandarma bölgesinde pat pat denilen tarım araçlarının bulunduğunu, bu sezon can yakıcı pat pat kazalarının meydana geldiğini belirten Erol, pat pat araçlarının vatandaşlar tarafından daha dikkatli, tedbirli ve şehir içi trafiğine karışmadan tarım alanlarında kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Denetimlerde gereken uyarı ve ikazların yapıldığına dikkati çeken Vali Erol, "Pat pat olarak tabir edilen tarım aracı kazalarında 2024 yılının ilk 7 ayında meydana gelen 112 olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 167 vatandaşımız yaralanmıştır. Vatandaşlarımız bu hususta dikkatli olursa canımız yanmaz. Daha çok dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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