Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinliyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği 'halk günü' toplantısında, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek, talepleri çözüme kavuşturuyor. Vali Sonel, vatandaşlarla iç içe olmaya, karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ediyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği 'halk günü' toplantısında, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek, talepleri çözüme kavuşturuyor.

Vali Sonel, vatandaşlarla iç içe olmaya, karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ediyor. Eski valilik binasında düzenlediği halk günü toplantısında deprem bölgesinden gelen, yetim, öksüz, engeli olan, yaşlı, çocuklu aileler ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sonel, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. Vali Tuncay Sonel sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen 537 vatandaşı dinleyerek, talepleri yerine getirmek için ilgili birimlere gerekli talimatlarda bulundu.

Vali Sonel toplantıda, doğuştan işitme kaybı yaşayan 6 aylık Eren bebek ile eğitim, sağlık, sosyal yardım talepleri başta olmak üzere her konuda sıkıntılarını anlatan vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağladı.

Tüm vatandaşlara kapıların açık olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye, taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. 3 yılı aşkın süredir yapmakta olduğumuz halk günü toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Devletimiz ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla eğitim, sağlık yardımı, tedavi masrafları, gıda paketleri, alışveriş kartlarını yöre insanımıza takdim ediyoruz" diye konuştu.

Halk günü toplantısına katılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU