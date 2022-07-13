Ordu Valisi Tuncay Sonel'den 'güreş ağalığı' açıklaması Açıklaması

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Sonel, yazılı açıklamasında, 11 Temmuz'da Korgan ilçesinde düzenlenen geleneksel 64. Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivali Yağlı Güreş Müsabakaları'nda ağalık yarışması düzenlendiğini ve bu yarışmaya birçok iş insanının katıldığını belirtti.

Ağalık yarışmasında kazanan iş insanının miktarın çok yüksek ve ödeyemeyecek durumda olduğunu ifade etmesi üzerine bir anlaşmazlık yaşandığını anlatan Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Bir çekişmenin tatlı giden gelenekselliği bozacağı düşünüldüğü için binlerce vatandaşımızın olduğu bir ortamda huzurun bozulmaması adına müdahale ederek sembolik olarak ağalık alınıp kaymakamımıza devredilmiştir. Bunun için herhangi bir bedel ödenmemiş olup sadece 1 milyon lira, Korgan halkının hizmetlerine sunulmak üzere ilçeye yatırım planlanması değerlendirilmiştir. Bu meselenin 'Para verdi ağa oldu.' şeklinde yansıtılmasının gerçeklikle alakası yoktur. İlimizde huzurlu ve güzel geçen bu bayramda, bu tarz yalan haberlerle bayramın tadını kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur."