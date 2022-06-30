Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Buluşması'nda 241 kişinin sorunlarını dinleyerek çay ve simit ikram etti.

Yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin yanı sıra ilçelerden gelenlere öncelik vererek görüşen Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, her hafta düzenli olarak yapılan buluşmada vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemeye özen gösterdiğini söyledi.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Sonel, "Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere açıktır. Bize ilettiğiniz sorun, şikayet ve isteklerinizi hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizleri buradan mutlu bir şekilde evinize uğurlamak, bizi de mutlu ediyor." dedi.