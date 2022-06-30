Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Buluşması'nda 241 kişinin sorunlarını dinleyerek çay ve simit ikram etti.

Yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin yanı sıra ilçelerden gelenlere öncelik vererek görüşen Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, her hafta düzenli olarak yapılan buluşmada vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemeye özen gösterdiğini söyledi.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Sonel, "Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere açıktır. Bize ilettiğiniz sorun, şikayet ve isteklerinizi hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizleri buradan mutlu bir şekilde evinize uğurlamak, bizi de mutlu ediyor." dedi.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Tuncay Sonel Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title