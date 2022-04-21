Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 248 kişinin kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Aileleriyle gelen çocuklara da çeşitli hediyeler veren Sonel, devletin vatandaşı için var olduğunu söyledi.

Vali Sonel, vatandaşların istedikleri gıda ürünlerini alabilmeleri için devletin ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla gıda kartları verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"21 aydır her hafta düzenli olarak dağıttığımız alışveriş kartlarımıza ek olarak il dışından üç hayırsever dostumuz 6 bin gıda kolisi, 200 gıda kolisi ile 1 milyon liralık alışveriş kartı gönderdiler. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün de halk günü toplantımıza katılan vatandaşlarımıza yardımlarımız devam edecektir."