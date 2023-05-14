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Ordu Valisi Sonel, oyunu kullandı

Ordu Valisi Sonel, oyunu kullandı

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Ordu Valisi Tuncay Sonel, i??l genelinde 590 bin 426 seçmenin 2 bin 92 sandıkta oy kullandığını söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, i??l genelinde 590 bin 426 seçmenin 2 bin 92 sandıkta oy kullandığını söyledi.

Altınordu ilçesinde Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu'ndaki "1060" numaralı sandıkta oy veren Sonel, il genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti.

Eşi ve çocukları ile oy kullandıklarını aktaran Sonel, "Çocuklar ilk kez oy kullandılar. Ordu'muza, milletimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Hamdullah Suphi Ordu Valiliği Tuncay Sonel Altınordu Güncel Haberler

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