Ordu Valisi Sonel, başarılı öğrencileri ağırladı

SAMSUN (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, TÜBİTAK'ın 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında derece alan takımları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK ortaokul ve lise kategorilerinde Samsun bölge finallerine katılan 7 lise, 8 ortaokul kategorisinde 15 takımın 9 yöneticisi, 14 danışman öğretmeni ve 35 öğrencisi Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Sonel, burada finale kalan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, öğrenciler başarılı oldukça kendilerinin mutlu olduğunu dile getirdi.

Böyle güzel bir şehirde de güzel bir eğitim camiasının olduğuna işaret eden Sonel, şunları kaydetti:

"Sizleri yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, sizleri yetiştiren ailelerinize hürmetlerimi sunuyorum. Geleceğimiz Türkiye'sinde siz sevgili öğrencilerimizi, gençlerimizi en güzel yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah sizlerin arasından Selçuk Bayraktarlar çıkacak, Nobel ödüllü Aziz Sancarlar çıkacak, mühendislik, tıp alanında, sosyal bilimlerde inşallah bu memlekete hatta insanlığa hayırlı işler yapacak güzel insanlar çıkacağına inanıyorum."

TÜBİTAK'ta Ordu'yu temsil edecek öğrencilere başarılar dileyen Sonel, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Ordu'dan çok sayıda başvuru olduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise Sonel'in himaye ve destekleriyle Ordu'nun ilk kez TÜBİTAK yarışmalarında finale kaldığını belirterek, TÜBİTAK ortaokul ve lise kategorilerinde Samsun bölge finallerinde elde edilen başarının hem devlet okulları hem de özel okullar arasında dağılım gösterdiğini ifade etti.