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Ordu Valisi, protez bacakla yaşama tutunan genç kızı ziyaret etti

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Ordu Valisi Muammer Erol, protez bacakla yeniden yaşama tutunan 21 yaşındaki Büşra Yıldırım'ı evinde ziyaret etti. Vali Erol, ailenin yardım kampanyası başlattığını ve gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

Ordu Valisi Muammer Erol, protez bacakla yeniden yaşama tutunan 21 yaşındaki Büşra Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altınordu Şahincili Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Büşra Yıldırım'ın doğuştan diz kapağı altında bacak kısalığı ve eğriliği bulunduğu belirtildi.

Aynı zamanda konuşma zorluğu da yaşayan Yıldırım'a, bir dizi ameliyatın ardından sonuç alınamayınca protez bacak takıldığı ifade edilen açıklamada, aileyi evinde ziyaret ederek Vali Erol'un, Büşra Yıldırım'ın annesi Melek, babası Kadem Yıldırım ile bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

Vali Erol, ailenin Valilik izniyle yardım kampanyası başlattığını ve bu konuda gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran baba Kadem Yıldırım, "Sayın Valim ziyaretinizle şeref verdiniz, bizleri sevindirdiniz. Allah sizden razı olsun. Kızımızın protez bacak takılmasında emeği geçen başta sizler olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Engelliler Koordinatörü Yekta Köse de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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