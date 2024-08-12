Ordu Valisi, patpat kazaları konusunda uyarıda bulundu

ORDU Valisi Muammer Erol, kentte fındık hasat döneminde kullanımı yaygınlaşan 'patpat' olarak tabir edilen tarım araçları ile yaşanan kazalar konusunda vatandaşları uyardı. Vali Erol, "Bu yıl 113 olayda 6 vatandaşımız patpat kazasında hayatını kaybetti, 167 kişi ise yaralandı. Bu dikkat çekici bir şey. Yani vatandaşlarımız bu hususta dikkatli olurlarsa bizim de canımız yanmaz" dedi.

Ordu'da fındık hasat dönemlerinde yoğun olarak kullanılan 'patpat' olarak tabir edilen tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazalarda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 167 vatandaş ise yaralandı. Konu ile ilgili Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Ordu İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısında konuşan Vali Muammer Erol, "Karadeniz'in diğer vilayetleriyle birlikte ilimize özel olarak gördüğümüz ve yaşadığımız 'patpat' olarak tabir edilen tarım araçları var. Bunların kazaları da en az motosikletler kadar en azından bu sezon da dikkat çekici ve can yakıcı. Vatandaşlarımızın bu araçları kullanırken daha dikkatli ve tedbirli olmaları, şehir içi trafiğine karışmadan tarım alanlarında bunları kullanmalarını tabi ki tavsiye ediyoruz. Denetimlerde de mümkün olduğu kadar bu araçlar hakkında vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Buna rağmen maalesef bu yıl içinde de patpat kazaları oldu. Bu patpat kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu yıl 113 olayda 6 vatandaşımız patpat kazasında hayatını kaybetti, 167 vatandaş ise yaralandı. Bu dikkat çekici bir şey. Yani vatandaşlarımız bu hususta dikkatli olurlarsa bizim de canımız yanmaz" ifadelerini kullandı.