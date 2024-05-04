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Ordu Valisi Hıdırellez Mesajı Yayımladı

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Ordu Valisi Muammer Erol, Hıdırellez dolayısıyla kültürün önemine vurgu yaparak mesaj yayımladı. Erol, kültür değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir dedi.

Ordu Valisi Muammer Erol, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, milletleri oluşturan temel unsurlardan birinin de kültür olduğunu belirtti.

Kültürün, bir milleti ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Erol, kültürleri oluşturan önemli unsurların başında ise gelenek, görenek, töre ve inançlar geldiğini kaydetti.

Erol, bir millettin, kültür değerlerini kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebildiğine işaret ederek, "Yeryüzü var olduğu günden beri, sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan Türk milleti tarih boyunca bu zenginliği korumuş ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar ulaştırmıştır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Hıdırellez'in, doğayı sevmek, saygı duymak ve korumak gerektiğini kendilerine hatırlatan bir kültür mirası olduğunun altını çizen Erol, şunları kaydetti:

"Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. İnanıyorum ki bereket, sağlık ve umut dolu dileklerin kabul olduğu Hıdırellez ile bu topraklarda yüzyıllar boyunca süren varlığımızın özü olan derin bağlarımızın da gücü tazelenecektir. Bu duygularla, bizlere doğanın yeniden canlanışını hatırlatan ve kültürümüzde çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez'in milletimize ve tüm insanlığa uğur, bereket, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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