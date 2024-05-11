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Ordu Valisi Muammer Erol, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Vali Erol, sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen annelerin Anneler Günü'nü kutladığını belirtti. Annelerin sevgi ve saygıyla anılması gerektiğini vurgulayan Erol, annelerin istediği tek şeyin hatırlanmak olduğunu ifade etti. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelere sevinç, mutluluk ve huzur dolu günler diledi.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen, her koşulda seven, koruyan, kollayan, evlatlarına kol kanat geren annelerin Anneler Günü'nü kutladığını belirtti.

İnsanın dünyaya gelişine vesile olan annelerin, şüphesiz yılın bir gününde değil, her gününde sevgi ve saygıyla anılması gerektiğini vurgulayan Erol, bu haftayı daha anlamlı bir şekilde annelerin hoşnutluğunu kazanmanın herkesin üzerine düşen kutsal bir görev olduğunu aktardı.

Anne sevgisinin, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisi olduğuna işaret eden Erol, "En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak annelerimiz için en büyük armağandır." ifadelerini kullandı.

Erol, annelerin istediği tek şeyin hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil her an yanlarında görmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Anneler Günü, annelerimize verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır. Bilmeliyiz ki sevgili Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurarak, cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir. Onların değerini kaybetmeden bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz."

Hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanın kutsal topraklarına emanet eden şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Erol, tüm annelere aile fertleriyle birlikte sevinç, mutluluk ve huzur dolu günler diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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