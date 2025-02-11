Ordu Ünye'de İki Katlı Binanın Bacasında Yangın Çıktı
Ünye ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı binanın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'ndeki binanın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, maddi hasarın meydana geldiği yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel