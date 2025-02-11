CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

Yavaş, İmamoğlu'na sitem etmiş: Size yakınlarmış, durdurun onları
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor

Ordu Ünye'de İki Katlı Binanın Bacasında Yangın Çıktı

Ordu Ünye'de İki Katlı Binanın Bacasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı binanın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'ndeki binanın bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, maddi hasarın meydana geldiği yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
img

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.