Üye Girişi
Haberler

Ordu Üniversitesinde Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'Filistin'e Özgürlük için Destek Yürüyüşü' düzenlendi. Rektör, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı yürüyüşte Filistin'e destek sloganları atıldı. Yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'de masum sivillere yönelik düzenlediği saldırıların insani felakete yol açtığı vurgulandı.

Ordu Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla " Filistin'e Özgürlük için Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenen yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Filistin'e destek sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından, Kritik Analitik Düşünme ve Sosyal Gelişim Kulübü Başkanı Sabahattin Yalman, grup adına açıklama yaptı.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi de olan Yalman, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik düzenlediği saldırıların eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını söyledi.

Yalman, uluslararası insan hakları norm ve ilkeleri ihlal edilerek bölgede hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu yerlere yönelik havadan ve karadan saldırılar neticesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İsrail yönetiminin tüm uluslararası tepkilere rağmen Filistin halkına yönelik sistematik şekilde soykırım ve insanlık suçu işlediğini vurgulayan Yalman, "Ordu Üniversitesinin mensubu olarak bizler 8 aydır devam eden İsrail saldırılarında öldürülen masumlar karşısında vicdan sahibi her insan gibi kahroluyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu ve insani değerleri zorlayan bu süreçler gelecek yıllarda insanlık tarihindeki kara lekelerden biri olarak hafızalarda yer edecektir." dedi.

Yalman, bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker çürütüp öğütmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte özgür Filistin için çağrımızı küresel alanda yaygınlaştırmak, insanlık ve barış adına daha mutlu çocuklar ve huzurlu anneler, gözleri ışıldayan babalar adına bu mücadeleyi devam ettirmek bir insanlık görevidir. Bunu tüm kamuoyuna bildirmek isteriz. Hep birlikte Gazze'de yaşanan soykırıma 'dur' diyoruz, yarın değil, hemen şimdi. Saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her daim özgür ve bağımsız Filistin devletinin yanında olacağız."

Grup, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Rektör İsrail Masum Gazze Ordu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title