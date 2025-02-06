Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü

Ordu Üniversitesi'nden Uluslararası Proje: Bozkırda Türk İzleri

Ordu Üniversitesi'nden Uluslararası Proje: Bozkırda Türk İzleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Üniversitesi, 'Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek' adlı uluslararası proje ile Türklerin bozkır coğrafyalarındaki tarihi ve kültürel izleri araştırmayı hedefliyor. Proje, TİKA destekli olarak Moğolistan'da başlayacak ve geniş katılımlı uluslararası iş birliğini artırarak Ordu'nun tanınırlığını ve ekonomik kalkınmasını hedefliyor.

Ordu Üniversitesi'nin, "Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek" projesi ile uluslararası alanda tanınırlığı artırılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türklerin bozkır coğrafyalarında bıraktığı tarihi ve kültürel izleri araştırmayı hedefleyen uluslararası projenin hayata geçirileceği belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen projenin, Ordu Üniversitesi'nin uluslararası alanda iş birliğini ve tanınırlığını artıracağı vurgulanan açıklamada, Türkistan'ın kadim yurtlarında tarih, dil, edebiyat ve kültür alanında yapılacak geniş kapsamlı araştırmaları içeren projenin, aynı zamanda yurt dışından paydaş üniversiteler ve araştırmacıların da yer aldığı geniş katılımlı uluslararası bir proje olarak önem taşıdığı kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve beraberindeki heyetin, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile görüşerek iş birliği adımlarını netleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, TİKA'nın destekleyeceği projenin ilk uygulama alanının Moğolistan olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Baş'ın koordinatörlüğündeki projenin ilk aşamasının tamamlanacağı, devamında ise Türkistan'ın diğer kadim Türk yurtlarında "ortak miras ve ortak gelecek" temasıyla Türk izlerinin araştırılmasına devam edileceği belirtildi.

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin ve Hindistan gibi bölgeleri de kapsayan projenin Ordu'da sonlanacağa işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Üniversitesi'nin uluslararası arenada iş birliğini ve tanınırlığını artıracak proje aynı zamanda Ordu'yu Türk dünyasında bir merkez haline getirecek. Proje ile ayrıca Ordu'nun uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve bu sayede turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
img

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi
img

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
img

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.