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Ordu Şehir Hastanesi'ne Ulaşım Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Ordu Şehir Hastanesi'ne Ulaşım Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor
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Ordu'da yapımı süren Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacak yeni yol güzergahı için çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi, hastane için gerekli altyapı çalışmalarını yürütüyor.

Ordu'da yapımı devam eden Şehir Hastanesine ulaşım sağlayacak olan yol güzergahlarında çalışma gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlattıracak Şehir Hastanesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde belediyenin özellikle ulaşım ve altyapı çalışmalarında önemli rol üstelendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Şehir Hastanesi için ekip ve ekipmanların seferber edildiği, hastaneye ulaşım sağlaması adına alternatif güzergah için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Hastaneye ulaşım sağlamak için çeşitli güzergahların bulunduğu alana bir yeni güzergah daha eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesince Ordu Üniversitesi girişinden başlayan yol hastaneye kadar ulaşım sağlayacak. 600 metrelik yolda hastanenin yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik hattı gibi bütün altyapısı buradan geçirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kazı dolgu çalışmaları devam eden yoldaki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

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