Ordu Şehir Hastanesi'nde Basın Mensupları için Çalışma Odası Duyurusu

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, gelecek yıl hizmete alınması hedeflenen 1200 yataklı Şehir Hastanesi'de basın mensupları için çalışma odası düzenleneceğini söyledi.

Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Erkan Güngör, Müdür Tüzün'ü makamında ziyaret etti.

Güngör, Şehir Hastanesinde basın mensupları için çalışma odası düzenlemesi talebini Tüzün'e iletti.

Tüzün, basın mensuplarının hastane bünyesinde çalışma odası talebini olumlu karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ordu Şehir Hastanesi mevcut hastanelerimizin kapasitesinden 7-8 kat daha büyük. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede basın mensubu arkadaşlarımız için çalışma odası düzenlemeye karar verdik. Arkadaşlarımız hastaneye haber amaçlı geldiğinde bu odayı kullansın ve haberlerini buradan geçsin istiyoruz. Bu çalışmamız Ordu basınına müjde olsun. İnşallah gazeteciler, hastanemiz ve Ordu için güzel haberlere imza atarlar. Hepsine başarılar diliyorum."

Güngör ise taleplerini olumlu karşılayan Tüzün ve ekibine teşekkür etti.