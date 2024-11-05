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Ordu Şehir Hastanesi İnşaatında 9. Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu Şehir Hastanesi İnşaatında 9. Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Ordu'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi için gerçekleştirilen 9. koordinasyon toplantısında, hastanenin inşaat sürecindeki gelişmeler ve altyapı hizmetlerinin durumu ele alındı.

Ordu'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi çalışmalarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesinde yapımı süren hastane inşaatındaki çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısının 9'uncusu, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, hastanenin planlanan sürede hizmete açılabilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hastaneye ulaşımı sağlayacak yolların son durumlarının ele alındığı toplantıda konuşan Vali Erol, inşaatının planlanan sürede tamamlanarak hastanenin hizmete alınması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

Ordu Şehir Hastanesinin inşaatı, ikmal ihalesinin yapılmasıyla önemli bir aşamaya geldiğini anlatan Erol, "Ulaşım, elektrik, doğalgaz, internet, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin bir an önce tamamlanması için kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bu toplantılarımızı yapıyoruz. Bugün 9'uncu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Son bir yıl içerisinde 5 toplantı yaptık. Artık belli aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Hastaneye ulaşımı sağlayacak yolların yapımı için hem Karayolları hem de Büyükşehir Belediyesinin gereken çalışmaları yaptığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Üniversite yerleşkesi içerisinden geçen Say Deresi'nin ıslahı için DSİ tarafından ihale yapıldı. İhaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı. Doğalgaz, elektrik, internet, içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri de eş zamanlı olarak başlayacak. İnşallah bir aksaklık olmadan planlanan sürede Ordu Şehir Hastanesinin tüm işleri tamamlanarak hizmete açılacak."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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