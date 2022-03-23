Ordu'nun yüksek kesimlerinde karla mücadele seferberliği

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde vatandaşlar ve belediye ekipleri, kalınlığı 2,5 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

Yağışın geçen haftadan itibaren aralıklarla devam ettiği kentin iç kesimlerindeki yüksek rakımlı ilçelerde hayat olumsuz etkileniyor.

Yağıştan en fazla etkilenen ilçelerden Gürgentepe'de karın yüksekliği 2,5 metreyi geçti. Park halindeki bazı araçların tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, bazı binaların çatısında uzun sarkıtlar oluştu. Esnaf, iş yerlerinin önünde ve sundurmasında biriken kara müdahale etti.

Yer yer insan boyunu aşan kar nedeniyle bazı evlerin yolu tamamen kapandı, araçlar da görünmez hale geldi. Kimi vatandaşlar da evlerinin önünü ve araçlarındaki karı kendi imkanlarıyla temizledi.

Yollarda kalan bazı araçlar, vatandaşların itmesiyle ilerleyebildi.

İl genelinde 533 personel ve 464 iş makinesiyle yolları açık tutmak için karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Gürgentepe'de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ve ilçe belediyesi ekipleri de sorumluluk alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

"Uzun yıllardır böyle bir kışın yaşandığını hatırlamıyorum"

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, AA muhabirine, ilçede uzun yıllardır böyle bir kışın yaşandığını hatırlamadığını söyledi.

1300 rakımlı ilçede 2,5 metrelik karın hayat şartlarını zorladığını anlatan Şahin, "Burada, bu şartlarda vatandaşlarımızla beraber hayatımızı idame ettiriyoruz. Şu anda kış şartlarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi ile Gürgentepe Belediyesi ve özel kiralanan iş makineleriyle gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçedeki 23 mahalleye hizmet götürmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Şahin, hasta, engelli, evde bakım hizmeti alanlar başta olmak üzere herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Her şartta vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerine işaret eden Şahin, "Bu şartlarda vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Yollarımızın yüzde 60-70'ine yakınını açtık. İnşallah 1-1,5 gün içerisinde açılmadık yol bırakmayacağız. Elimizden gelen gayreti birlikte sürdürüyoruz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Engin Şeker ise çok yoğun kar yağdığını belirtti.

Evlerinin yolunu ve araçlarını temizleyen Gülsen Hazır da "Gördüğünüz gibi kendi imkanlarımızla evin yolunu açıyoruz. Çünkü gerçekten greyder girecek gibi de değil. Bu sene gerçekten kışı martta yaşadık. Ben 6 yıldır burada duruyorum. İlk defa böyle bir kışı bu sene gördüm." ifadelerini kullandı.