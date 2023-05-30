Ordu'nun Kumru ilçesi doğalgaza kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kumru ilçesini de doğalgaza kavuşturuyor. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve Kumrulu vatandaşlar Başkan Güler'e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinden sonra Kumru ilçesini de doğalgaza kavuşturuyor. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve Kumrulu vatandaşlar Başkan Güler'e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

İlçelerin belli bir takvim dahilinde doğalgaza kavuşması için çalışmalar yürüten Başkan Güler'in çabalarıyla Perşembe ve Gülyalı ilçelerinin ardından Kumru ilçesi doğalgazı yakmaya hazırlanıyor. Doğalgaz firması tarafından sürdürülen çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kış dönemine kadar ilçenin yüzde 80'ni doğalgaz kavuşmuş olacak.

Başkan Yalçuva'dan teşekkür

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Kumru'ya doğalgazın gelmesinde büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Başkan Yalçuva, "Öncelikle her konuda bize öncülük eden, her zaman bizlere büyük destekler veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kumru tarihi günlerinden bir tanesini daha yaşıyor. Hem bizim hem de kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın 2019 yerel seçimlerinde verdiği bir sözü daha yerine getirmek için çalışmalara başladık. Yıllardır hayalini kurduğumuz ancak bir türlü getiremediğimiz doğalgaz Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri ile ilçemize geldi. Kumru'da yaklaşık 10 km'lik bir alanı kapsayacak doğalgaz çalışmalarımız başladı. Tamamlandığında ilçemizin yüzde 80'i bu hizmetten yararlanmış olacak. Aradan geçen 4 yıllık süre içerisinde Kumru dahil olmak üzere diğer ilçelerimize doğalgazın gelmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok çalışma yaptığına bizzat şahit olduk. Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Doğalgaz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kumru ilçe sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Yıllardır hayalini kurduğumuz doğalgaz çalışması ilçemizde başladı. Bizler her kış öncesi yakacak derdine düşüyorduk. Ancak şimdi bu telaşımız ortadan kalktı. İlçemize doğalgaz geldi. İnşallah bu kış doğalgaz konforunu yaşayacağız" diyerek sevinçli olduklarını belirttiler. - ORDU