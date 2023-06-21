Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 20 noktada su baskını meydana geldi. Irmakların taşması sonucu bazı binaların zemin katındaki depoları su bastı, tarım arazileri de hasar gördü. Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 20 noktada su baskını meydana geldi.
İlçede dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından Bolaman ve Ilıca ırmaklarının debisi yükseldi.
Irmakların taşması sonucu Bolaman Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin katındaki depoları su bastı, tarım arazileri de hasar gördü.
Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle de sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.