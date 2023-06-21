Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 20 noktada su baskını meydana geldi. Irmakların taşması sonucu bazı binaların zemin katındaki depoları su bastı, tarım arazileri de hasar gördü. Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.