Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle sel felaketi yaşandı

Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, zemin katlardaki birçok iş yeri ve evi su bastı, Güvercinlik Köprüsü kullanılamaz hale geldi. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, zemin katlardaki birçok iş yeri ve evi su bastı, Güvercinlik Köprüsü kullanılamaz hale geldi.

Fatsa ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı dereler taştı. Taşkın nedeniyle Bolaman, Güvercinlik ve Yenipazar mahallelerinde zemin kattaki birçok iş yeri ve evi su bastı. Güvercinlik Mahallesi'ndeki beton köprünün ayakları, selde hasar gördü. Belediye ekipleri, kullanılamaz hale gelen köprüyü yıktı. İlçede belediye ve itfaiye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.