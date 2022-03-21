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Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ÇATALPINAR, ORDU (AA) - Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Haberler

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