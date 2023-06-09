Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağış cadde ve sokakları suyla doldurdu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 15 dakika boyunca etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçedeki 6 derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, bir evi su bastı, yollarda ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde 15 dakika boyunca etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçedeki 6 derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, bir evi su bastı, yollarda ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika boyunca etkili olan yağış nedeniyle Fatih Mahallesi, Koyunculu Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Karamanlı Mahallesi'ndeki dereler ile, Esenli Deresi ve Kuru Dere Deresi taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir evi su basarken, Reşadiye-Aybastı Yolu ulaşıma kapandı. Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı tarım arazilerinde ve yollarda hasar meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ilçede temizlik çalışması başlattı.

'15 DAKİKADA YERLE YEKSAN ETTİ'

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, yağışla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Sabah hava güneşliydi. Öğleden sonra 15.45 gibi bir yağış başladı. Yağış 15 dakikada ilçeyi yerle yeksan etti. İlçe merkezimiz su altında kaldı. Şu anda yollarda ve tarım arazilerinde hasarlar var. Ekiplerimizi sahaya sürdük. Bir yandan temizlik çalışması yapıyoruz, bir yandan da kapanan yolları açmaya çalışıyoruz. Heyelan olduğuna yönelik bir ihbar ulaşmadı. Şu an yağmur dindi. Ekiplerimiz incelemelerini ve çalışmalarını sürdürüyor dedi. (DHA)