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Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı

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Altınordu ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sağanak yağışlar nedeniyle yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Altınordu-Ulubey yolu ise su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, Altınordu- Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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