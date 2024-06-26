Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde hortum oluştu
İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi. İlçenin birçok noktasından görülen doğa olayını bazı kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.
İlçenin birçok noktasından görülen doğa olayını bazı kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.