Ordu'nun Akkuş ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü
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Ortabölme Mahallesi'nde, Veli Eroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu ağır olan Gülcan Eroğlu kurtarılamadı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Ortabölme Mahallesi'nde, Veli Eroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan Gülcan Eroğlu'nu yaralı kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılan Eroğlu, yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ağır olan Eroğlu, kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel