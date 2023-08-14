Ordu'nun Akkuş ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü

Ortabölme Mahallesi'nde, Veli Eroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu ağır olan Gülcan Eroğlu kurtarılamadı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.