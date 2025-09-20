Ordu Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 43 Gözaltı, 16 Tutuklama

Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis oynatan suç örgütünü deşifre etmek amacıyla çalışma yürütüldü.

Suç örgütü yöneticileri, üyeleri ve yakınlarının 2023 ile 2025 yıllarında 835 banka hesap verisi incelendi. Örgütün muhtemel suç geliri olduğu değerlendirilen 1 milyar 190 milyon lira hesap hareketliliği olduğu ve suç gelirini kripto paralar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Ordu merkezli Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin'de 39 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona 22 ekip 88 personel katıldı.

Operasyon kapsamında 43 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı ise aranıyor.

Suç örgütü tarafından banka hesapları kullanılan 17 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 16'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden birine ev hapsi cezası verilirken, 9'u da adli kontrol şartıyla salıverildi.