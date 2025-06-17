Ordu Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

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Ordu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya karşılıksız çek sürerek dolandırıcılık yapan suç örgütü deşifre edildi. Yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Adana, Osmaniye ve Rize'de piyasaya karşılıksız çek sürmek suretiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi.

Ekiplerin 16 ayrı adrese düzenlediği operasyonda M.K, İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 trafo, 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. tutuklandı. M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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