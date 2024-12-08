Ordu Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 43 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik Ordu merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin'de 57 şüpheliye yönelik 69 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda, farklı firmalara ait 105 kaşe, 3 imza kaşesi, 25 çek sureti, 12 senet, çok sayıda paravan şirketlere ait fatura ve doküman, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ile 62 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.