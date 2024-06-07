Ordu Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 30 Kişi Tutuklandı

Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 30 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu, Ünye ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, organize suç örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik 6 ay önce operasyon başlatıldı.

Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, otomatik tüfek, 9 tabanca, 3 tüfek, fişek, 3 GPS, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımda kullanılan kova düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 30'u ise tutuklandı.