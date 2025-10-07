Ordu Merkezli Siber Suç Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

ORDU merkezli 6 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat'ta 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, yakalandı. Ekiplerin aramalarında, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 5 USB bellek, laptop, 2 bilgisayar, tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Y.A.E. (25), A.B. (17) ve S.S. (17) tutuklandı. A.D. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.