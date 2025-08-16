Ordu Komutanlıkları Devir Teslim Törenleri Gerçekleşti

Ordu Komutanlıkları Devir Teslim Törenleri Gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı general ve amiral atamaları kapsamında yapılan devir teslim törenlerinde 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini ise Tümgeneral Tuncay Altuğ devraldı.

General ve amiral atamaları kapsamında düzenlenen devir teslim töreninde, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ devraldı.

Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 yılı general ve amiral atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.

Devir teslim törenlerinde Orgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, Korgeneral Veli Tarakcı da 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a devretti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
