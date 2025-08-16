Ordu Komutanlıkları Devir Teslim Törenleri Gerçekleşti

General ve amiral atamaları kapsamında düzenlenen devir teslim töreninde, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ devraldı.

Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 yılı general ve amiral atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.

Devir teslim törenlerinde Orgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, Korgeneral Veli Tarakcı da 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a devretti.