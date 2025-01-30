1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Ordu Komutanı Metin Tokel'den Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e Ziyaret

Ordu Komutanı Metin Tokel'den Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyarette Vali Soytürk, Tokel'e teşekkür ederken, Tokel şeref defterini imzaladı ve makamda görüştü.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk tarafından karşılanan Tokel şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Tokel ve Vali Soytürk makamda görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Orgeneral Tokel'e teşekkür etti.

Tokel'e, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi
img

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!
img

Yangında ölen Lalin'in babasına attığı son mesaj yürekleri yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.