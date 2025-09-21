Haberler

Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şanlıurfa Valiliğini Ziyaret Etti

Güncelleme:
2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'i ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve vali ile görüştü.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Topaloğlu ve beraberindeki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali Hasan Şıldak ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Topaloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
