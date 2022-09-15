Ordu haberleri: Sudan Ordu Komutanı, tüm taraflarla iş birliği yapmaya kararlı olduklarını belirtti

Edinilen Ordu gelişmesine göre Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin ülkedeki geçiş dönemini tamamlamak için tüm taraflarla iş birliği yapma taahhüdünü tekrarladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin ülkedeki geçiş dönemini tamamlamak için tüm taraflarla iş birliği yapma taahhüdünü tekrarladı.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Burhan, siyasi güçlerin, kendi aralarında anlaşıp seçimlerle sonuçlanacak geçiş dönemini tamamlayacak sivillerin liderliğindeki hükümet kurmalarını dört gözle beklediklerini belirterek, askerin, geçiş dönemini tamamlamak için tüm taraflarla iş birliği yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

"Silahlı kuvvetler arasında darbeci yok"

Öte yandan Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, ordu saflarında darbecilerin olmadığını, silahlı kuvvetlerin görevini tam manasıyla yerine getirdiğini ve aynı zamanda siyasi anlaşmazlığa doğrudan müdahale etmeden geçiş dönemini korumaya çalıştığını söyledi.

Abdullah, "Silahlı kuvvetler arasında darbeci yok. Askerler, liderlerinin bilgeliğine ve ülkeyi güvence altına almak için gerekeni yapma yeteneklerine güveniyorlar. Hiç kimse silahlı kuvvetleri kendi gündemlerine hizmet etmeye yönlendiremez." dedi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Merkez Konseyinden dün yapılan yazılı açıklamada, ordunun, eski iktidar partisi Ulusal Kongre ve Milli İslami Cephe'nin hakim olduğu yıllarda ciddi şekilde yıprandığı ve askeriyede belirli bir siyasi ve dini grubun kadrolaştığı belirtilerek, her türlü siyasi kutuplaşmadan uzak tutarak, ordunun anayasada ve kanunlarda belirtilen görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmaya istekliyiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.

Burhan, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti.

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