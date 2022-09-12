Ordu haberleri... Ordu'da yolcunun düşerek yaralandığı minibüsün sürücüsüne adli kontrol kararı Güncel Haberler Gelen Ordu haberlerine göre Ordu'da kadın yolcunun düşerek ağır yaralandığı minibüsün sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ordu'da kadın yolcunun düşerek ağır yaralandığı minibüsün sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dün, Giresun'dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolculuk eden Özlem Yayla'nın (34) kapısı açık olan araçtan düşerek ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ordu Adliyesine sevk edilen Gökhan I, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi. Öte yandan olayda ağır yaralanan Özlem Yayla'nın tedavisine Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Giresun Samsun Ordu Güncel Haberler

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