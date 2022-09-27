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Ordu haberleri: Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

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Ordu haberleri: Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

Ordu gündem haberi... Ordu'nun Perşembe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ilçedeki bir adreste arama gerçekleştirdi.

Aramada 1 kilo 400 gram esrar maddesi ile 3 metre boylarında 2 kök halinde Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Perşembe Ordu Güncel Haberler

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