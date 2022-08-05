Ordu haberleri | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Ordu bölgesinden gelen habere göre Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rüstem Kural (65) yönetimindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, Ağcakale Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Kural ile araçta bulunan Ali Kale (53) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi kaldırıldı.
AA / Hacer Öztürk - Güncel