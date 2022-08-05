Ordu haberleri | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haberleri | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Ordu haberleri | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Ordu bölgesinden gelen habere göre Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Kural (65) yönetimindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, Ağcakale Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Kural ile araçta bulunan Ali Kale (53) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi kaldırıldı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

İkizce Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title